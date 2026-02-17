Haberler

Elazığ'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Elazığ'da K.Ö. ve M.A.A. arasında çıkan silahlı kavgada M.A.A. ağır yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çarşı Mahallesi Celal Öztekin Sokak'ta K.Ö. ve M.A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancayla açılan ateş sonucu M.A.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.A.A. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Silahlı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
