Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İzzet Paşa Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi, tabancadan ateşlenen kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.