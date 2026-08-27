Elazığ'da Tır Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ-Bingöl kara yolu Bulgurcuk köyü mevkisinde seyir halindeki S.A. yönetimindeki 23 AFP 695 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA