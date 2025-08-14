Elazığ'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Sarıçubuk köyünde bulunan bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'ın merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.Merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde, içerisinde hayvan yemi ve balyalanmış samanların bulunduğu bir samanlıkta, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlıkta hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

