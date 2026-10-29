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Elazığ'da sağanak Yurtbaşı'nda su baskınına yol açtı, Baskil'de köy yolu kapandı

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Elazığ'da sağanak sonrası Yurtbaşı beldesinde dere taştı ve su baskınları meydana geldi. Belediye ekipleri baskınlara müdahale ederken Baskil'e bağlı Suyatağı köyü Grup Yolu toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapandı; İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışması sürüyor.

Elazığ'da sağanak nedeniyle dere taştı, bazı bölgeleri su bastı ve köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yurtbaşı beldesinde, sağanağın ardından bir derenin taşması sonucu bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Belediye ekipleri, su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan da su baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyü Grup Yolu ise yağışla birlikte dağdan inen toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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