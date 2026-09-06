Elazığ'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bırakırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.
Elazığ'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak, yerini doluya bıraktı.
Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi.
Kaynak: AA