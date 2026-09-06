Haberler

Elazığ'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elazığ'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bırakırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

Elazığ'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak, yerini doluya bıraktı.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi.

Kaynak: AA
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da kayıp yaşlı kadın göl kenarında ölü bulundu

Günlerdir her yerde aranıyordu! Acı haber göl kenarından geldi
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz

Bakan Şimşek'ten programa damga vuran itiraf: Açık açık konuşalım...
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Altınları alıp kaçan Özbek gelin düğünden önce bakın ne demiş
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi

Ünlü sunucu idama mahkum edildi