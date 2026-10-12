Elazığ'da sağanak trafiği aksattı, cadde ve sokaklar göle döndü

Elazığ'da sağanak trafiği aksattı, cadde ve sokaklar göle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ kent merkezinde etkili olan sağanak, trafikte aksamalara yol açtı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, rögarlar taştı; sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti, gökyüzünde şimşekler dikkat çekti.
ELAZIĞ'da etkili olan sağanak, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent merkezinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı cadde ve sokaklar ise göle döndü, rögarlar taştı. Sürücü ve yayalar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış sırasında gökyüzünde görülen şimşekler ise dikkat çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı