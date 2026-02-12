Haberler

Elazığ'da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncelleme:
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Kürk köyünde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 1 mavzer tüfeği, 50 mavzer fişeği, 7,62 milimetre çapında 20 kalaşnikof fişeği, 25 tabanca fişeği, tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği, 63 av tüfeği fişeği ve 1 kasatura ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

