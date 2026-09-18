Haberler

Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+20 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce ruhsatsız silah bulunduran, silah ticareti yapan ve sosyal medya üzerinden silah teşhiri yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 28 tabanca ve bu tabancalara ait 28 şarjör ile 174 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme

Kartal Avrupa'da uçtu! İşte güncel ülke puanımız

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı

Yüzyıllık eserler için korkutan anlar: Floransa'yı fırtına vurdu
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı

Dün geceye damga vuran görüntü!

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
Sivas'ta 4'üncü kattan düşen otizmli Tufan'ın ölümünde ablasından itiraf! Pencereden attığını söyledi

Otizmli kardeşini pencereden attığını itiraf etti
149 yıl sonra ilk kez! Uzman isimden 'Mega El Nino' uyarısı

149 yıl sonra ilk kez! "Mega El Nino" çok fena geliyor
Aziz Yıldırım ve Bakan Bak arasında ilginç diyalog: Aa çok iyi

Toplantıya damga vuran diyalog: Aa çok iyi
Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı

Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı