Haberler

Elazığ'da restoranlara silahlı saldırı kamerada; 6 tutuklama

Elazığ'da restoranlara silahlı saldırı kamerada; 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da iki restorana düzenlenen silahlı saldırının ardından 6 kişi tutuklandı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma devam ediyor.

ELAZIĞ'da 2 restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ocak'ta İcadiye Mahallesi Sarısaltık Caddesi'nde faaliyet gösteren 2 restorana silahlı saldırı olayına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden suça sürüklenen 2 çocuk tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devamında, suça sürüklenen çocuklara olayda kullanılan silahları temin ederek, azmettirdikleri belirlenen 6 şüpheli de 25 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak, Nitelikli yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarıldıkları şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, düzenlenen silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor

680 yıllık mesleğin son temsilcisi! Günde 20 kilometre koşuyor
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti

Bu fotoğraftaki suçluların tamamı idam edildi
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor

680 yıllık mesleğin son temsilcisi! Günde 20 kilometre koşuyor
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı