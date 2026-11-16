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Elazığ'da polis ticari araçlara kış lastiği denetimini 15 Nisan 2027'ye kadar sürdürecek

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Elazığ'da polis ticari araçlara kış lastiği denetimini 15 Nisan 2027'ye kadar sürdürecek
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Elazığ'da trafik polisleri, 15 Kasım'da başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçları denetledi. Ekipler sürücülere broşür dağıtıp bilgilendirme yaptı; uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek.

Elazığ'da trafik polislerince ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da başlatılan kış lastiği uygulaması kapsamında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları denetledi.

Durdurulan araçların lastik diş derinliklerini ve mevsim şartlarına uygunluğunu inceleyen ekipler, sürücülere kış lastiği kullanımı, doğru lastik seçimi, karlı ve buzlu yollarda güvenli sürüş kuralları ile araç bakımına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.

Polis ekipleri, kış şartlarından kaynaklanabilecek kazaların önlenmesi ile can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla başta ticari araç sürücüleri olmak üzere tüm sürücülerin kış lastiği kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirmede bulundu.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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