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Elazığ'da polis, KPSS'ye geç kalan adayları sınava yetiştirdi

Elazığ'da polis, KPSS'ye geç kalan adayları sınava yetiştirdi
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Elazığ'da polis ekipleri, geç kalma riski bulunan adayları, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesi sınava girecekleri merkezlere ulaştırdı.

Elazığ'da polis ekipleri, geç kalma riski bulunan adayları, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesi sınava girecekleri merkezlere ulaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin kentte trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda gerekli müdahaleleri yaptığı belirtildi.

Bazı adayların çeşitli sebeplerle KPSS'ye geç kalma riskiyle karşılaştığı kaydedilen açıklamada, "Sınava geç kalma riski bulunan adaylarımızın zamanında sınav merkezlerine ulaşmalarını sağladık. Gençlerimizin geleceğe uzanan bu önemli yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyor, tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sınav merkezlerine motosikletli ekipler tarafından ulaştırılan adayların polis ekiplerine teşekkür ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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