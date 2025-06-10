12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu

12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu
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Elazığ'da ailesiyle pikniğe giden 12 yaşındaki çocuk, sıcak hava nedeniyle Keban Baraj Gölü'ne girdi. Baraj gölünde boğulan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da ailesiyle birlikte pikniğe gidip, sıcak havadan bunalarak Keban Baraj Gölü'ne giren 12 yaşındaki M.F.A. boğuldu.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesi Güzelyalı köyü yakınlarında ailesiyle birlikte piknik yapan 12 yaşındaki M.F.A. sıcak havadan bunalıp Keban Baraj Gölü'ne girdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra gözden kaybolan çocuk için yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla yapılan aramayla bulunarak sudan çıkarılan çocuk, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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