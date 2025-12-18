Elazığ'da park halindeki otomobil yandı
Elazığ'da, Yemişlik TOKİ 8'inci etapta park halindeki bir otomobilde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Araçta hasar oluştu ve yangının çıkış nedeni araştırılacak.
ELAZIĞ'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, merkeze bağlı Yemişlik TOKİ 8'inci etapta meydana geldi. Park halindeki plakası öğrenilmeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel