Elazığ'da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

ELAZIĞ'da otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu Mollakendi kavşağında meydana geldi. Elazığ yönüne giden İsmail Olgun'un (61) kullandığı 23 ADM 377 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Sürüklenen otomobil, ters döndü. Kazada Duriye Aykut (52) hayatını kaybederken, sürücü İsmail olgun, Remziye Polat, Hafize Karataş ve Yaseddin Aykut yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, Duriye Aykut'un cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılardan Remziye Polat ve Hafize Karataş'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.