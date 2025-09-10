Elazığ'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Haberler

Elazığ'da Malatya Caddesi üzerinde bir otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

ELAZIĞ'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 25 ABA 755 plakalı otomobil ile 23 ABG 266 plakalı kamyon cadde üzerinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 1 yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

