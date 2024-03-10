Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da otomobil kazasında sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:

Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada, A.Y'nin kullandığı otomobil bariyerlere çarptı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya müdahale için sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

A.Y'nin kullandığı 23 LN 913 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Kovancılar ilçesi Yarımca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Bingöl Elazığ Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Erzurum Tekman Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Tekman adayı Abdurrahman Sever kimdir? DEM Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Palandöken adayı İsmail Kaya kimdir? DEM Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Köprüköy adayı Mehmetraşit Tatlı kimdir? DEM Parti Erzurum Karayazı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Karayazı adayı Bahar Göksu kimdir? DEVA Partisi Urla adayı Gökhan Çetin kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Urla belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Torbalı adayı Serkan Yaşar kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Torbalı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Karaçoban adayı Kazim Erhan kimdir? DEVA Partisi Tire adayı Fatma Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Tire belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Selçuk adayı Rabia Beyaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Selçuk belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Horasan adayı Şahabettin Güldür kimdir? DEM Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Hınıs adayı Gürsel Eren kimdir? DEVA Partisi Seferihisar adayı Emin Yüce kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Seferihisar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ödemiş adayı Cansu Ağartan kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Ödemiş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Narlıdere adayı Mustafa Akkuş kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Narlıdere belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Menemen adayı Şeyhmus Dal kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Menemen belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title