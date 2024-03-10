Elazığ'da otomobil kazasında sürücü hayatını kaybetti
Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada, A.Y'nin kullandığı otomobil bariyerlere çarptı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya müdahale için sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
A.Y'nin kullandığı 23 LN 913 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Kovancılar ilçesi Yarımca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.