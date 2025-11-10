Elazığ'da Otomobil Kazası: 2'si Ağır 6 Yaralı

ELAZIĞ'da ağaca ve elektrik direğine çarpan otomobilde 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Malatya kara yolunda meydana geldi. Gülbahar B.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkıp ağaca ve elektrik direğine çarptı. Kazada otomobildeki biri 6 aylık bebek, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.