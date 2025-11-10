Haberler

Elazığ'da Otomobil Kazası: 2'si Ağır 6 Yaralı

Güncelleme:
Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada, ağaca ve elektrik direğine çarpan otomobilde 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da ağaca ve elektrik direğine çarpan otomobilde 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Malatya kara yolunda meydana geldi. Gülbahar B.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkıp ağaca ve elektrik direğine çarptı. Kazada otomobildeki biri 6 aylık bebek, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
