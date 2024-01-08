Elazığ'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolunun40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ergün A. idaresindeki 23 EA 974 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere saplandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Ramazan Bulut'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Bulut'un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.