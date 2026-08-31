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Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 33 SK 329 plakalı otomobil ile 23 AHD 651 plakalı motosiklet, Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, MOBESE kamerasının bulunduğu direğe çarparak durabildi.

Kazada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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