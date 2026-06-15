Haberler

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Pertek kara yolu Salkaya köyü mevkisinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik akışı kontrollü sağlandı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ-Pertek kara yolu Salkaya köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FME 082 plakalı otomobil ile 62 AAF 743 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolundaki trafik akışı bir süre jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın 3'üncü büyük ağır kaldırma vinci Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boğaz'da sıra dışı hareketlilik! Trafik durduruldu
Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Ünlü oyuncu 16 yaş küçük sevgilisiyle tatilde aşka geldi
AB'den Rusya'nın 'gölge filo'sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı

Savaşı kızıştıracak karar! Gizli filoya ağır darbe indirdiler
Konya'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu: 1'i ağır 5 yaralı
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti

Tarihi anlaşmada son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti