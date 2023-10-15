Elazığ'da Otomobil ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesi Gülpınar köyü yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yurtbaşı beldesi Gülpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan Barım'ın (18) kullandığı plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen Y. S. yönetimindeki 27 APL 889 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada düşerek yere savrulan Barım ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ