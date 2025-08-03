Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır, 6 Yaralı
Elazığ-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.
B.Y'nin kullandığı 07 ANR 188 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde Ö.F.G. yönetimindeki 34 CDK 645 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel