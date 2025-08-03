Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır, 6 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır, 6 Yaralı
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Elazığ-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

B.Y'nin kullandığı 07 ANR 188 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde Ö.F.G. yönetimindeki 34 CDK 645 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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