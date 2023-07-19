Elazığ'da Otobüsün TIR'a Çarpması Sonucu Şoför Hayatını Kaybetti

Elazığ'da B.D. idaresindeki yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada ikinci şoför Şerefettin Göktaş hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 34 kişinin ise sağlık durumu iyi. Kazanın nedeni olarak otobüs şoförünün bir anlık dalgınlığı gösteriliyor. Soruşturma devam ediyor.

'BİR ANLIK DALGINLIK SONUCU ÇARPTIM'

Elazığ'da B.D. idaresindeki yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada ölen kişinin otobüsün ikinci şoförü Şerefettin Göktaş olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan 34 yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. İfadesi alınan otobüs şoförü B.D., "Bir anlık dalgınlık sonucu TIR'a çarptım" dedi. Soruşturma sürüyor. Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,