Haberler

Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Sanayi Mahallesi'nde bir oto yedek parça ve tamir dükkanında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parça ve tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor

Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok

Güldüğüne bakmayın çok sinirli! İşte Reynmen'in ilk sözleri
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor