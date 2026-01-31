Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ Sanayi Mahallesi'nde bir oto yedek parça ve tamir dükkanında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar meydana geldi.
Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parça ve tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel