Elazığ'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

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Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyü kırsalında çıkan örtü yangınına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı ve onlarca dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde ormanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyü kırsalındaki ormanda öğleden sonra örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, şu ana kadar onlarca dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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