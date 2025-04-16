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Elazığ'da Nesli Azalan Çeltikçi Kuşları Görüntülendi

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli azalan çeltikçi kuşları ilk kez görüntülendi. Bu göçmen kuş türü, sulak alanlarda yaşam sürüyor ve uzun kıvrık gagası ile metalik renkli tüyleriyle dikkat çekiyor.

Elazığ'da nesli azalan çeltikçi kuşları görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli azalan kuş türlerinden biri olan çeltikçi (Plegadis falcinellus) görüntülendi.

Nesli azalan kuş türlerinden biri olan çeltikçi kuşları, sürü halinde Karakoçan ilçesinde ilk kez Azmi Dep isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Sulak alanlarda yaşam süren, göçmen ve nesli azalma tehlikesiyle karşı karşıya olan çeltikçi, özellikle uzun kıvrık gagası ve koyu metalik renkli tüy yapısıyla dikkat çekiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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