Haberler

Elazığ'da Nehirde Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'nde oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin bot yardımıyla güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Kurtarılanların sağlık durumları iyi.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'nde oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Palu ilçesinde baraj kapaklarının açılmasının ardından yükselen su seviyesi nedeniyle 4 kişi nehirdeki adacıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve Palu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bot yardımıyla yaptığı çalışma sonucu mahsur kalanlar güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta büyük kriz! Sergen Yalçın'ın eli kolu bağlandı

Beşiktaş'ta büyük kriz! Sergen Yalçın'ın eli kolu bağlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.