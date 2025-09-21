Elazığ'da Nehirde Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'nde oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Palu ilçesinde baraj kapaklarının açılmasının ardından yükselen su seviyesi nedeniyle 4 kişi nehirdeki adacıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve Palu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bot yardımıyla yaptığı çalışma sonucu mahsur kalanlar güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,