Elazığ'da Nehirde Boğulma Olayı: Öğretmen Hayatını Kaybetti

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Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren 44 yaşındaki Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Serkan D., sudan çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren kişi boğuldu.

Aşağı Mahalle yakınlarında serinlemek için suya giren Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Serkan D. (44) bir süre sonra gözen kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan Serkan D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Palu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serkan D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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