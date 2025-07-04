Elazığ'da Muharrem Ayı Sebebiyle Aşure Dağıtımı Yapıldı
Kovancılar ilçesinde, Muharrem ayı kapsamında gerçekleştirilen aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kaymakam Abdulhamit Uyar ve Belediye Başkanı Vahap Gök, aşure ikramında bulundu.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Kovancılar Belediyesi ekiplerince cuma namazı çıkışı yapılan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kovancılar Kaymakamı Abdulhamit Uyar, Belediye Başkanı Vahap Gök de Bağlar Mahallesi'ndeki İmam-ı Rabbani Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram etti.
Kaynak: AA / Muhammed Kaya Sağır - Güncel