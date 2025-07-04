Elazığ'da Muharrem Ayı Sebebiyle Aşure Dağıtımı Yapıldı

Elazığ'da Muharrem Ayı Sebebiyle Aşure Dağıtımı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kovancılar ilçesinde, Muharrem ayı kapsamında gerçekleştirilen aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kaymakam Abdulhamit Uyar ve Belediye Başkanı Vahap Gök, aşure ikramında bulundu.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kovancılar Belediyesi ekiplerince cuma namazı çıkışı yapılan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kovancılar Kaymakamı Abdulhamit Uyar, Belediye Başkanı Vahap Gök de Bağlar Mahallesi'ndeki İmam-ı Rabbani Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kaya Sağır - Güncel
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti

Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.