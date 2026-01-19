Keban İlçe Müftülüğünde veda programı düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde görev yerleri değişen İlçe Müftüsü Murtaza Meşe ve vaiz Metin Artar için veda programı gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine tayini çıkan İlçe Müftüsü Meşe ile Adıyaman'ın Samsat ilçesine müftü olarak atanan ilçe vaizi Artar için Müftülük Toplantı Salonu'nda veda programı yapıldı.

Meşe ve Artar, görev süreleri boyunca birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, helallik istedi.

Müftülük personeli de hizmetlerinden dolayı Meşe ve Artar'a teşekkür etti, yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Programa, müftülük personeli, imamlar ve müezzinler katıldı.