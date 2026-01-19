Haberler

Keban İlçe Müftülüğünde veda programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde görev yeri değişen İlçe Müftüsü Murtaza Meşe ve Vaiz Metin Artar için veda programı düzenlendi. Müftülük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, görev süresi boyunca birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarına teşekkür edilerek helallik istendi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde görev yerleri değişen İlçe Müftüsü Murtaza Meşe ve vaiz Metin Artar için veda programı gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine tayini çıkan İlçe Müftüsü Meşe ile Adıyaman'ın Samsat ilçesine müftü olarak atanan ilçe vaizi Artar için Müftülük Toplantı Salonu'nda veda programı yapıldı.

Meşe ve Artar, görev süreleri boyunca birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, helallik istedi.

Müftülük personeli de hizmetlerinden dolayı Meşe ve Artar'a teşekkür etti, yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Programa, müftülük personeli, imamlar ve müezzinler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular