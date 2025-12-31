Elazığ'da kar yağışı nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı
Elazığ'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletler bugün ve yarın trafiğe çıkamayacak. Vali Numan Hatipoğlu, vatandaşları kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Elazığ'da yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlerin bugün ve yarın trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Elazığlı hemşehrilerimiz yoğun kar yağışı dolayısı ile motosiklet ve motokurye kullanımı 31 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 tarihinde yasaklanmıştır. Lütfen kar lastiği olmayan araçlar ile trafiğe çıkmayınız."
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel