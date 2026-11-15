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Elazığ'da motosikletin çarptığı yaya dahil 3 kişi ağır yaralandı

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Elazığ'da Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Kazada, yaya ile devrilen motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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