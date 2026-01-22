Haberler

Elazığ'da motosikletlerin trafiğe çıkışı 2 gün yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ'da 22-23 Ocak tarihlerinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Kar yağışının yarın akşama kadar süreceği bildirilirken, güvenliğin sağlanması amacıyla ek tedbirler alındığı açıklandı.

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı bugün ve yarın için yasaklandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkisini gösteren kar yağışının yarın akşama kadar süreceği değerlendirildiğinden trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günü, 2 gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi

Bir kentimiz sele telim! Araçlar böyle sürüklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı

Kız kardeşlerin katilinin sonu, kötü bitti
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi

Bir kentimiz sele telim! Araçlar böyle sürüklendi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Volkan Demirel'in transferdeki gözdesi Trabzonspor'un radarına girdi

Volkan Demirel'in transfer gözdesi Süper Lig devine yolcu