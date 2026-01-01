Haberler

Elazığ'da 536 köy yolu kardan kapandı

Elazığ-Bingöl kara yolunda etkili kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada 9 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri bölgeye intikal etti ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 9 YARALI

Elazığ'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Elazığ-Bingöl kara yolunun Mollakendi mevkiinde Kovancılar-Elazığ seferini yapan 23 K 5206 plakalı yolcu minibüsü, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
