Elazığ'da Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Elazığ'ın Keban ilçesinde 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2 bin fidan dağıtıldı. Keban Orman İşletme Şefi Bilal Aslan, ağaç dikimi konusunda bilgilendirmenin yanı sıra, bu etkinliğin ormanları koruma ve gelecek nesillere aktarma kararlılığını pekiştirdiğini vurguladı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 2 bin fidan dağıtıldı.

15 Temmuz Meydanı'nda "Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Keban Orman İşletme Şefliği personeli tarafından ağaç dikimi konusunda vatandaşlar bilgilendirildi, daha sonra 2 fidan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Keban Orman İşletme Şefi Bilal Aslan, yaptığı açıklamada, 11 Kasım'ın fidanla geleceği buluşturulduğu milli bir şuurun ve seferberliğin günü olduğunu söyledi.

Aslan, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan bu anlamlı hareket, ormanlarımızı koruma, geliştirme ve gelecek nesillere bırakma kararlılığımızın en güçlü göstergesidir." dedi.

Programa, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci, kamu kurum ve kuruluşların ile sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
