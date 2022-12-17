Elazığ'da marketten 100 bin TL'lik hırsızlık kamerada
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Elazığ'da bir markete giren şüphelinin, 100 bin TL değerinde sigara, cep telefonu ve bir miktar parayı çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan Mehmet Aktı'ya ait markette meydana gelen olayda, yüzünü boyunlukla kapatan şüpheli, marketin küçük penceresini kırarak içeri girdi.
100 BİN TL'LİK VURGUN YAPTI
Toplam değeri yaklaşık 100 bin TL olan sigara, cep telefonu ve bir miktar nakit parayı mont ve yanında getirdiği poşetin içine koyarak marketten çıktı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
İş yerini açtığında hırsızlığı fark eden Mehmet Aktı, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel