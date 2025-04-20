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Elazığ'da Mağazada Yangın Çıktı

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Elazığ'da bir ev eşyaları mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda mağazada hasar oluştu.

ELAZIĞ'da ev eşyaları satan mağazada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi'nde ev eşyaları satan bir mağazada bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İşyerindekiler tahliye edilirken, İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Mağazada hasar meydana geldi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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