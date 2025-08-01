Elazığ'da Maden Ocağında Göçük: İşçi Kurtarılmaya Çalışılıyor
Elazığ'ın Palu ilçesinde özel bir krom madeninde meydana gelen göçükte, işçinin kurtarılması için jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.
İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel