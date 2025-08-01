Elazığ'da Maden Ocağında Göçük: İşçi Kurtarılmaya Çalışılıyor

Elazığ'da Maden Ocağında Göçük: İşçi Kurtarılmaya Çalışılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesinde özel bir krom madeninde meydana gelen göçükte, işçinin kurtarılması için jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Arda Turan'dan maç sonuna damga vuran Beşiktaş sözleri: Umarım...

Arda Turan'dan maç sonuna damga vuran Beşiktaş sözleri: Umarım...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

İstanbul konseri sonrası mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.