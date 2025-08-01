Elazığ'da Maden Ocağında Göçük: 4 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 4 çocuk babası Hasan Coşkun'un cansız bedeni ekipler tarafından çıkarıldı. Coşkun'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 4 çocuk babası Hasan Coşkun'un (45) cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Coşkun'un cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Haber: Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel