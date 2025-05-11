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Elazığ'da Köy Bağlantı Yolu İçin Çalışmalar Başladı

Elazığ'da Köy Bağlantı Yolu İçin Çalışmalar Başladı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Koyunuşağı ve Baskil ilçesinde Akuşağı köylerinin bağlantı yolunun stabilize çalışmaları sürüyor. Yetkililer yerinde inceleme yaparak vatandaşlarla bilgi alışverişinde bulundu.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Koyunuşağı ve Baskil ilçesinin Akuşağı köylerinin bağlantı yolunun stabilize çalışmasına başlandı.

İl Özel İdaresi ve Keban Kaymakamlığı koordinasyonuyla yürütülen yol yapım çalışması sürüyor.

İl Genel Meclis Üyesi Aygün Doğan, Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat ve Koyunuşağı köyü muhtarı Faruk Türkay ile çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Muhtarlar Fırat ve Türkay, yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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