Elazığ'da Koruma Altındaki Dağ Keçileri Görüntülendi
Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi yakınlarında görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü.
Elazığ'da dağ keçileri böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesine bağlı Erbildi köyü civarında görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaş, dağlarda gezen dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü.
Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.