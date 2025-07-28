Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Düştü, 5 Yaralı

Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Düştü, 5 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil şarampole düştü. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole düştüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu Tadım rampasında meydana geldi. 23 ABE 956 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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