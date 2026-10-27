Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da Sarıbük köyü yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; kazada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, olayda 1 kişi yaralı.

Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Sarıbük köyü yolunda, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Sağanağın ardından İstanbul Boğazı iki renge büründü! Derelerden akan çamur havadan görüntülendi

Boğaz'ın ortasından çizgi çekilmiş gibi! Deniz iki renge büründü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri

Hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Nifak tohumu ekilmesine fırsat verilmemeli

Bahçeli'den Ankara Zirvesi öncesi dikkat çeken Azerbaycan mesajı
Sağanakta suyla dolan caddede içine girdiği büyük şeffaf balonla ilerledi

Bulduğu yöntemi görenler bir daha baktı
Yürekleri ağza getirmişti! Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu belli oldu

Yürekleri ağza getirmişti! Ferdi'nin son durumu belli oldu
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi

Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi