Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Sarıbük köyü yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; kazada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, olayda 1 kişi yaralı.
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Sarıbük köyü yolunda, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA