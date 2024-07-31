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Elazığ'da Kız Kardeşini Vuran Şahıs Tutuklandı

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Elazığ'da tartıştığı kız kardeşi E.G.'yi tabancayla vurarak yaralayan Murat Duman tutuklandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kız kardeş Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Duman ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ'da tartıştığı kız kardeşi E.G.'yi tabancayla vurarak yaralayan Murat Duman, tutuklandı.

Olay, 29 Temmuz gecesi Rüstempaşa Mahallesi Güngör Sokak'taki bir binada meydana geldi. Murat Duman, evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı evli kız kardeşi E.G.'yi, yanındaki tabancayla vurarak yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.G., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. E.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Murat Duman, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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