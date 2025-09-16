Haberler

Elazığ'da Kayıp Kuzenler İçin Yeni Gelişmeler: 12 Şüpheli Gözaltında

Elazığ'da Kayıp Kuzenler İçin Yeni Gelişmeler: 12 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Ocak 2023'te kaybolan Mustafa ve Onur Yılmaz'ın akıbetine dair soruşturma devam ediyor. İki yıldır kendisinden haber alınamayan kuzenler için daha önce 5 kişi tutuklanmışken, yeni gelişmelerle birlikte 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, 2023 yılı Ocak ayında akrabası olan N.N.Y. ile kaçarak evlenen Mustafa Yılmaz (26) ile kuzeni Onur Yılmaz'ın birer gün arayla kaybolduğu olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 2 yıldır iki kuzenden haber alınamazken, daha önce 5 kişinin tutuklandığı olayla ilgili 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 2023 yılı Ocak ayında yaşanan olayda Mustafa Yılmaz, akrabası olan N.N.Y. ile kaçarak evlendi. Bu nedenle Yılmaz ailesi ile kız tarafı arasında sorunlar yaşandı. Mustafa Yılmaz, 22 Ocak 2023'te Palu ilçesinde; kuzeni Onur Yılmaz da bir gün sonra kayboldu. İki kuzenden haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Oğlu Mustafa'nın kaçırıldığını iddia eden Mahir Yılmaz'ın ifadesinin ardından, ilçeye bağlı Sürekli köyüne polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

2 YIL SONRA 12 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Geçen sürede kuzenlere ulaşılmazken, yürütülen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Palu ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 Eylül'de 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum

İsrail'in başlattığı kara harekatına Trump'tan çok konuşulacak yorum
İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Hamas'tan açıklama geldi! ABD'yi işaret ettiler

Hamas'tan İsrail'in işgal harekatına tepki! Dünyaya bir çağrıları var
Gebze'de çocuklarının yanında babaya tokat atan sürücü tutuklandı

Çocuklarının önünde babalarını tokatlayan şahıs için karar
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp

Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.