Elazığ'da kaybolan 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın kaybolmasının üzerinden 8 gün geçmesine rağmen arama çalışmaları sürmekte. Gökçebey'in Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya için AFAD, UMKE ve emniyet güçleri seferber oldu.

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan aramalar 8'inci gününde devam ediyor.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor.

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, mahalle çevresinde ve civar bölgelerde titizlikle yürütülen aramalarda şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşamadıklarını belirtti.

Kaya'nın yakınlarının beyanları doğrultusunda arama çalışmalarına 32 kişilik uzman ekiple Keban Baraj Gölü'nün Aydıncık köyü mevkisinde devam ettiklerini aktaran Polat, 158 kilometrekarelik alandaki tüm sulak bölgelerin, kuyular ve göletlerin hem dalgıç ekipler tarafından hem de dron desteğiyle havadan ve karadan tarandığını kaydetti.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
