Üç gün önce çıktığı evine dönmedi; arama çalışması başlatıldı

ELAZIĞ'da 7 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan İbrahim Kaya'nın (74) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Olay, 7 Şubat'ta merkeze bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan İbrahim Kaya'ya ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler, sevk edildi. Kaya'nın bulunması için karadaki çalışmaların yanı sıra dronla havadan da arama yapılıyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,