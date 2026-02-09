Haberler

Üç gün önce çıktığı evine dönmedi; arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Elazığ'da 7 Şubat'tan bu yana kaybolan İbrahim Kaya'nın bulunması için AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekiplerince arama çalışmaları sürdürülüyor. Evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kaya'nın bulunması için hem karada hem de havadan araştırmalar yapılıyor.

ELAZIĞ'da 7 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan İbrahim Kaya'nın (74) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Olay, 7 Şubat'ta merkeze bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan İbrahim Kaya'ya ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler, sevk edildi. Kaya'nın bulunması için karadaki çalışmaların yanı sıra dronla havadan da arama yapılıyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
