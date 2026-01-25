Elazığ'da kardan kapanan 65 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 67 yerleşim yerinden 65'ine ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 67 yerleşim yerinden 65'inin yolu açıldı.

Ekipler, ilçelerden Maden'de 1 ve Sivrice'de 1 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.