Elazığ'da kardan kapanan 79 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 108 köy yolundan 79'unda ulaşım sağlanıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 108 köy yolunun açılması için 90 araç ve 120 personel ile çalışma başlatıldı.

Çalışmalarla kapalı köy yollarından 79'u yeniden ulaşıma açıldı, 29'unun açılması için çalışmalar yürütülüyor.

Öte yandan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kırsalda etkisini sürdüren yoğun kar, tipi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın doğru ve güncel bilgiye ulaşabilmesi amacıyla, sahadaki çalışmalarımız kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden anlık olarak paylaşılıyor. Arazide görev yapan ekiplerimizden koordinasyon merkezimize iletilen görüntü ve bilgiler eş zamanlı yayımlanarak, vatandaşlarımızın yol durumu hakkında bilinçli hareket etmelerini sağlanıyor. Kapalı köy yollarımızı açma çalışmalarımız, planlı, koordineli ve disiplinli bir şekilde, hava şartlarının elverdiği ölçüde aralıksız olarak devam etmektedir. Ekiplerimiz, kırsalda yaşamın kesintiye uğramaması için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Tüm köy yollarımızın en kısa sürede ulaşıma açılması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.