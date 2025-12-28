Haberler

Elazığ'da kardan kapanan 79 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kardan kapanan 79 köy yolu ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da etkili kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan 108 köy yolundan 79'u tekrar açıldı. İl Özel İdaresi, kapalı yolların açılması için 90 araç ve 120 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 108 köy yolundan 79'unda ulaşım sağlanıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 108 köy yolunun açılması için 90 araç ve 120 personel ile çalışma başlatıldı.

Çalışmalarla kapalı köy yollarından 79'u yeniden ulaşıma açıldı, 29'unun açılması için çalışmalar yürütülüyor.

Öte yandan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kırsalda etkisini sürdüren yoğun kar, tipi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın doğru ve güncel bilgiye ulaşabilmesi amacıyla, sahadaki çalışmalarımız kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden anlık olarak paylaşılıyor. Arazide görev yapan ekiplerimizden koordinasyon merkezimize iletilen görüntü ve bilgiler eş zamanlı yayımlanarak, vatandaşlarımızın yol durumu hakkında bilinçli hareket etmelerini sağlanıyor. Kapalı köy yollarımızı açma çalışmalarımız, planlı, koordineli ve disiplinli bir şekilde, hava şartlarının elverdiği ölçüde aralıksız olarak devam etmektedir. Ekiplerimiz, kırsalda yaşamın kesintiye uğramaması için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Tüm köy yollarımızın en kısa sürede ulaşıma açılması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş

Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş